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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Генич о 0+0 Соболева: «Забьет важный мяч за «Зенит». Сомневаюсь, что он разучился играть. Не хватает легкости в принятии решений, куражности и спокойствия»

После перехода из «Спартака» у нападающего за 15 матчей в турнире по-прежнему нет голевых действий. В 6 играх Фонбет Кубка России Соболев забил 2 гола за петербургский клуб.

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