В ГД подготовили законопроект о защите кормящих грудью женщин в общественных местах

Законопроект о защите женщин, кормящих детей грудью в общественных местах, подготовили в Госдуме. Документ предусматривает создание условий для комфортного кормления матерей в учреждениях и организациях, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.