В ГД подготовили законопроект о защите кормящих грудью женщин в общественных местах

Законопроект о защите женщин, кормящих детей грудью в общественных местах, подготовили в Госдуме. Документ предусматривает создание условий для комфортного кормления матерей в учреждениях и организациях, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
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