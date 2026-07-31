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Всё о женщинах

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В ГД подготовили законопроект о защите кормящих грудью женщин в общественных местах

В ГД подготовили законопроект о защите кормящих грудью женщин в общественных местах

Законопроект о защите женщин, кормящих детей грудью в общественных местах, подготовили в Госдуме. Документ предусматривает создание условий для комфортного кормления матерей в учреждениях и организациях, сообщила первый заместитель председателя комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

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