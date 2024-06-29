В Тамбовской области ожидается жаркая погода

Жителям Тамбовской области сегодня необходимо принять все меры, чтобы не пострадать от жары. По данным Тамбовского Центрально-Черноземного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, во второй половине дня 29 июня на территории региона ожидается повышение температуры воздуха до 30 градусов.
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