Улететь из Пулково и не разориться: куда выгоднее отправиться на каникулы

События в Израиле, который продолжает уничтожать ХАМАС в Секторе Газа в ответ на беспрецедентный по масштабам теракт 7 октября, не только затмили прочие новости во всем мире, но уже влияют на повседневную жизнь в нашей стране.
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