Что смотреть после Венецианского кинофестиваля-2024: подборка лучших фильмов

Каждый год фестиваль удивляет зрителей, и в этом году символом события стал разноцветный слон. Этот образ неслучаен: слон напоминает о карнавальных традициях Венеции, а его яркие цвета символизируют разнообразие представленных фильмов — от авторского до жанрового.
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