В 2025 году в Саянске капитально отремонтируют детскую поликлинику

В Саянске Иркутской области запланировали капитальный ремонт детской поликлиники городской больницы. Средства – 3 миллиона рублей – выделят по региональному проекту «Модернизация первичного звена здравоохранения Иркутской области», который входит в нацпроект «Здравоохранение».
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