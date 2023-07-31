Тренер «Рубина» Ячменев: «Я бы не сказал, что Челябинск – криминальный, в 90-е все города были одинаковыми примерно»

— Челябинск, по моему мнению, в 90-е годы был криминальным городом. Как удалось не попасть в плохую компанию? — Я бы не сказал, что Челябинск — криминальный город, думаю, в 90-е все города примерно были одинаковыми.
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