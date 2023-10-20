Все точки над «мы»: россияне стали реже заключать брачные договоры

Число заключенных брачных договоров резко снизилось в 2022-м по сравнению с предыдущими годами. Это следует из расчетов «Тинькофф Журнала» на основе данных Минюста и Росстата («Известия» с ними ознакомились).
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