Савелий Крамаровов: яркие роли актера!

За всю свою карьеру артист не получил ни одной главной роли, но благодаря природной харизме и обаянию его персонажи стали одними из самых запоминающихся и любимых в кино!13 октября исполнилось бы 89 лет со дня рождения замечательного киноактера Савелия Крамарова.