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Синоптики пообещали похолодание в свердловской области

Синоптики пообещали похолодание в свердловской области

На севере региона в ночные часы столбики термометров могут опуститься до +6 градусов.Синоптики пообещали похолодание в Свердловской области 14 июля.

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