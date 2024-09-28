В Кемеровской области на 10% сократили экспорт угля Кемеровская область в январе-августе 2024 г. снизила экспорт угля на 10% в годовом исчислении, до 69,3 млн т.
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В Кемеровской области на 10% сократили экспорт угля Кемеровская область в январе-августе 2024 г. снизила экспорт угля на 10% в годовом исчислении, до 69,3 млн т.
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