Испанский актер Антонио Бандерас посетил церемонию вручения премии Talia Awards. При этом был артист не один, а в компании своей 41-летней подруги Николь Кимпель, которая является инвестиционным банкиром.
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