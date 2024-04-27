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«Надеюсь, он не болен?» — Поклонники шокированы внешним видом Антонио Бандераса

«Надеюсь, он не болен?» — Поклонники шокированы внешним видом Антонио Бандераса

Испанский актер Антонио Бандерас посетил церемонию вручения премии Talia Awards. При этом был артист не один, а в компании своей 41-летней подруги Николь Кимпель, которая является инвестиционным банкиром.

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