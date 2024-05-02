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ЦПВС: БПЛА коалиции США за апрель 103 раза допускали нарушения над Сирией

ЦПВС: БПЛА коалиции США за апрель 103 раза допускали нарушения над Сирией

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-майор Юрий Попов заявил, что беспилотники международной коалиции во главе с США в течение апреля 103 раза нарушили протоколы деконфликтации.

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