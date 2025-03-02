Военкор назвал слово, которое Зеленский не слышал уже много лет

Президент Украины Владимир Зеленский, переспросивший у переводчика об одном из слов ведущего Fox News, показал, что он за много лет ни разу не слышал английское слово regret («сожаление»), написал в Telegram-канале военный корреспондент из Донецка Дмитрий Астрахань.