Военкор назвал слово, которое Зеленский не слышал уже много лет

Президент Украины Владимир Зеленский, переспросивший у переводчика об одном из слов ведущего Fox News, показал, что он за много лет ни разу не слышал английское слово regret («сожаление»), написал в Telegram-канале военный корреспондент из Донецка Дмитрий Астрахань.
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