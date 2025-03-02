Политика как он...
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Политика как она есть

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Военкор назвал слово, которое Зеленский не слышал уже много лет

Военкор назвал слово, которое Зеленский не слышал уже много лет

Президент Украины Владимир Зеленский, переспросивший у переводчика об одном из слов ведущего Fox News, показал, что он за много лет ни разу не слышал английское слово regret («сожаление»), написал в Telegram-канале военный корреспондент из Донецка Дмитрий Астрахань.

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