Мой Дом 21
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Мой Дом 21

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Психология интерьера: как характер заказчика определяет стиль его дома

Психология интерьера: как характер заказчика определяет стиль его дома

Каждый раз, когда начинается новый проект, я внутренне готовлюсь к одному и тому же вопросу. Он звучит почти на каждой первой встрече, и в нём всегда сквозит лёгкое любопытство пополам с желанием услышать что-то вдохновляющее.

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