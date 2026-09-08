Психология интерьера: как характер заказчика определяет стиль его дома

Каждый раз, когда начинается новый проект, я внутренне готовлюсь к одному и тому же вопросу. Он звучит почти на каждой первой встрече, и в нём всегда сквозит лёгкое любопытство пополам с желанием услышать что-то вдохновляющее.
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