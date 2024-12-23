РАНХиГС: максимальный размер больничного составит 5,7 тыс. руб. в день

Максимальный размер больничного пособия в России за один день составит 5,7 тысячи рублей в 2025 году, сообщил ведущий сотрудник Института соцанализа и прогнозирования РАНХиГС Виктор Ляшок в разговоре с агентством РИА Новости.
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