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Царьград

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МАМТ отклонил гастроли в США и Европе в пользу дружественных стран

МАМТ отклонил гастроли в США и Европе в пользу дружественных стран

Московский музыкальный театр имени Станиславского и Немировича-Данченко отказался от гастролей в США и Европе ввиду международной обстановки.

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