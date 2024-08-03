Как ортодонтия может помочь при хронической усталости и недосыпе

Стресс, плохое питание и недостаток физической активности — наиболее часто выявляемые причины утомляемости, но что, если одной из причин является неправильное положение челюсти? Как ортодонтия может помочь справиться с хронической усталостью и недосыпом, рассказала ортодонт-гнатолог — Лиана Стрипская.