Как ортодонтия может помочь при хронической усталости и недосыпе

Стресс, плохое питание и недостаток физической активности — наиболее часто выявляемые причины утомляемости, но что, если одной из причин является неправильное положение челюсти? Как ортодонтия может помочь справиться с хронической усталостью и недосыпом, рассказала ортодонт-гнатолог — Лиана Стрипская.
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