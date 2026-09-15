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Первый в мире альпинист без ног, покоривший Эверест, довел до слез молодежь в Екатеринбурге. Видео

На Международном фестивале молодежи (МФМ-2026) в Екатеринбурге выступил Рустам Набиев — первый в истории человек, который поднялся на Эверест на одних руках после потери обеих ног.

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