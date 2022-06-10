ЭНЕРГИЯ ДНЯ 10 июня 2022 года

Энергетический прогноз на десятое июня две тысячи двадцать второго года. Числовой вибрационный код 1155 =Вы понимаете, какой должны сделать выбор, но, несмотря на страх, движетесь вперёд - это главное правило успеха =Главное, до перехода на Новый Уровень Жизни, каждый проживёт все свои страхи, и все страхи коллективного сознания Если ищешь Любви истинной и большой, то сначала надо устать от мелких чувств и случайных романов = "И никого на Свете не кляни: терпение - всегда залог успеха.