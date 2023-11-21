Я хочу создать подборку поселений с разной степенью неординарности, и начинаю со своей маленькой родины.
Село Оранки
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Я хочу создать подборку поселений с разной степенью неординарности, и начинаю со своей маленькой родины.
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