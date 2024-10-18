Собянин: До 2027 года в Москве планируется построить 31 объект здравоохранения

В 2025–2027 годах планируется завершить строительство около 300 новых объектов В Москве в период с 2025 по 2027 годы в рамках Адресной инвестиционной программы будет построено 7,3 миллиона квадратных метров жилья, из которых 7 миллионов предусмотрены для программы реновации.