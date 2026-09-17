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Царьград

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Врач Толмачёв рассказал, как снизить риск развития деменции

Врач Толмачёв рассказал, как снизить риск развития деменции

Врач Артём Толмачёв из Пироговского университета объяснил, что деменция нарушает мозговые связи, приводя к противоречивому поведению.

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