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Важная информация для водителей: в России готовят новый штраф

Важная информация для водителей: в России готовят новый штраф

Как пишут «Новые Известия», по словам члена Совета Федерации Ирины Рукавишниковой, под определение будут попадать такие нарушения как перестроение на дороге через 2 полосы, несоблюдение дистанции от другого транспорта, обгон на большой скорости.

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