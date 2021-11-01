Важная информация для водителей: в России готовят новый штраф

Как пишут «Новые Известия», по словам члена Совета Федерации Ирины Рукавишниковой, под определение будут попадать такие нарушения как перестроение на дороге через 2 полосы, несоблюдение дистанции от другого транспорта, обгон на большой скорости.
Как пишут «Новые Известия», по словам члена Совета Федерации Ирины Рукавишниковой, под определение будут попадать такие нарушения как перестроение на дороге через 2 полосы, несоблюдение дистанции от другого транспорта, обгон на большой скорости.
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