Стало известно о возможной отправке обвиняемого в мошенничестве генерала Попова в зону СВО

Бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова, арестованного по делу о мошенничестве, могут освободить из-под стражи и отправить в зону проведения специальной военной операции (СВО).
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