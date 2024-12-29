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Стало известно о возможной отправке обвиняемого в мошенничестве генерала Попова в зону СВО

Стало известно о возможной отправке обвиняемого в мошенничестве генерала Попова в зону СВО

Бывшего командующего 58-й общевойсковой армией Южного военного округа генерал-майора Ивана Попова, арестованного по делу о мошенничестве, могут освободить из-под стражи и отправить в зону проведения специальной военной операции (СВО).

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