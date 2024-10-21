В Крыму 2-летний ребёнок погиб на пожаре: возбуждено уголовное дело

В Крыму 2-летний ребёнок погиб на пожаре Об этом сообщили в МЧС России. По данным ведомства, когда двухэтажный дом загорелся в селе Цветково, женщина вывела на улицу двух детей, а третьего не нашла в задымленном помещении – малыш спрятался от испуга.