В Крыму 2-летний ребёнок погиб на пожаре: возбуждено уголовное дело

В Крыму 2-летний ребёнок погиб на пожаре Об этом сообщили в МЧС России. По данным ведомства, когда двухэтажный дом загорелся в селе Цветково, женщина вывела на улицу двух детей, а третьего не нашла в задымленном помещении – малыш спрятался от испуга.
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