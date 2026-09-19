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Фицо назвал ошибкой отказ Украины заключить мир в 2022 году

Фицо назвал ошибкой отказ Украины заключить мир в 2022 году

www.globallookpress.com/Alexis Sciard/Keystone Press Agency Премьер-министр Словакии Роберт Фицо 19 сентября заявил, что Украина совершила огромную ошибку, отказавшись от мира с Россией в 2022 году.

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