Гюнтер Штайнер: «Если Хэмилтон приведет «Феррари» к титулу, его будут помнить вечно»

Штайнер высказался о целях Хэмилтона в «Феррари». Бывший руководитель «Хааса» считает, что семикратный чемпион «Формулы-1» не жалеет о своем решении перейти в «Феррари», учитывая то, что в данный момент Скудерия теряет позиции в чемпионате, в то время как «Мерседесу», наоборот, удалось прибавить и снова выигрывать гонки: «Думаю, что Льюис Хэмилтон в достаточной степени в себе уверен.