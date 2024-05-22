Володин: США всегда использовали МУС как свой ручной инструмент

США всегда использовали Международный уголовный суд (МУС) в качестве инструмента для достижения своих внешнеполитических целей, однако эта схема дала сбой после того, как МУС начал добиваться ордеров на арест лидера ХАМАС и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.