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Володин: США всегда использовали МУС как свой ручной инструмент

Володин: США всегда использовали МУС как свой ручной инструмент

США всегда использовали Международный уголовный суд (МУС) в качестве инструмента для достижения своих внешнеполитических целей, однако эта схема дала сбой после того, как МУС начал добиваться ордеров на арест лидера ХАМАС и премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

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