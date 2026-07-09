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RT Russia

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На Урале подросток поджёг железную дорогу по заданию куратора с Украины

На Урале подросток поджёг железную дорогу по заданию куратора с Украины

В Свердловской области 15-летнего подростка обвиняют в диверсии на железной дороге. По данным СК, в конце июня с ним через Telegram связался куратор, действующий в интересах Украины, и за обещанное вознаграждение склонил его к преступлению.

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