Аналитики Wells Fargo рассказали, что будет с акциями Citi

Акции Citigroup могут удвоиться в цене в течение следующих трех лет, поскольку прибыль вырастет, расходы снизятся, а “самая значительная” реорганизация за последние пять десятилетий повысит подотчетность руководства, написали аналитики Wells Fargo в свой заметке, с которой ознакомилось агентство Reuters.