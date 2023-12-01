Инспекторы назвали топ округов Подмосковья по ремонту подъездов в прошедшие 2 недели

С начала года Госжилинспекция Московской области приняла почти 13 тысяч подъездов после ремонта. За две недели в число лидеров по количеству обновленных объектов вошли четыре округа: Клин, Орехово-Зуево, Коломна и Пушкино.
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