Кличко: Залужный сказал правду, а Зеленский заплатит за свои ошибки

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten заявил, что полностью поддерживает главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, поскольку он объективен, говоря о тупиковой ситуации на спецоперации в своей статье для The Economist.