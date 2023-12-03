Кличко: Залужный сказал правду, а Зеленский заплатит за свои ошибки

Мэр Киева Виталий Кличко в интервью швейцарскому изданию 20 Minuten заявил, что полностью поддерживает главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного, поскольку он объективен, говоря о тупиковой ситуации на спецоперации в своей статье для The Economist.
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