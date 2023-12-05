"Вашингтон" пропустил пять шайб в первом периоде матча с "Аризоной"

В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" играет с "Аризоной". После первого периода "Вашингтон", за который выступает россиянин Александр Овечкин, уступает со счетом 0:5.
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