Kellyanne Conway Lobbying for TikTok

“Kellyanne Conway, the former senior Trump aide, is being paid by the conservative Club for Growth to advocate for TikTok in Congress and has had at least 10 meetings with lawmakers in recent months about the app,” Politico reports.
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