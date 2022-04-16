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Дайсон Дэниэлс примет участие в драфте НБА

Атакующий защитник Дайсон Дэниэлс (19 лет, 198), выступающий за команду Ignite в Лиге развития, выставил свою кандидатуру на драфт НБА-2022.

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