В Крыму устранили глубоко законспирированную сеть агентов украинских спецслужб

В 2023 году сотрудники Федеральной службой безопасности России, взаимодействуя со Следственным комитетом РФ, пресекли деятельность глубоко законспирированной сети агентов украинских спецслужб, которая была создана под контролем Запада на территории Крыма.
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