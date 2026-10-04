Мирошник: ООН отказывается посещать места ударов ВСУ, прячась за отговорками

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил РИА Новости, что представители Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) отказываются посещать места ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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