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Собянин: более 100 электросудов заложат на Московской верфи до 2030 года

Собянин: более 100 электросудов заложат на Московской верфи до 2030 года

На Московской верфи продолжается строительство электросудов двух моделей — «Москва 1.0» для регулярных маршрутов и прогулочной «Москва 3.

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