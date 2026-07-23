SI Update Silver Futures COMEX_DL:SI1! hungry_hippo Geez I wish I had shorted this yesterday when it hit oversold.
SI Update
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SI Update Silver Futures COMEX_DL:SI1! hungry_hippo Geez I wish I had shorted this yesterday when it hit oversold.