Круг или не круг — вот в чём вопрос!

Если бы вам пришлось выбирать из двух вариантов — «на этом рисунке круг» и «на этом рисунке не круг», что бы вы выбрали? Определились? Так вот — оказывается, этот простой выбор может выдать ваши политические взгляды.
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