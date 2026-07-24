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«Украина осталась без главкома ВСУ»: указ Зеленского оказался фиктивным – укро-депутат

«Украина осталась без главкома ВСУ»: указ Зеленского оказался фиктивным – укро-депутат

На данный момент Украина не имеет легитимных главкома ВСУ и министра обороны. Об этом в эфире канала «Лига» заявил член комитета ВР по вопросам обороны, разведки и нацбезопасности Сергей Рахманин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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