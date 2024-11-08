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Добрый Мир

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  • Eduard
    Гитлер тоже обещал не нападать,а напал! Договоренности ничего не стоят.Украину всю надо до Польши брать!Путин сделал заяв...
  • Eduard
    И пытались наш Крымский полуостров передать НАТО третьей стороне,причем врагам!Путин сделал заяв...
  • vagas Karlito
    Да  финны были нейтральными ,но недолго!)) Что такое договоренность с  Западом мы знаем!  Верить им нельзя!Путин сделал заяв...

Путин сделал заявление о границе Украины

Путин сделал заявление о границе Украины

Путин: Украина нарушила договоренности о нейтральном статусе830 прочтений Вчера Россия признавала украинские границы на базе договоренностей, что Украина является нейтральным государством.

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Комментарии
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vagas Karlito
Да  финны были нейтральными ,но недолго!)) Что такое договоренность с  Западом мы знаем!  Верить им нельзя!
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11 час.
Eduard
И пытались наш Крымский полуостров передать НАТО третьей стороне,причем врагам!
Ответить
3 час.
Eduard
Гитлер тоже обещал не нападать,а напал! Договоренности ничего не стоят.Украину всю надо до Польши брать!
Ответить
3 час.

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