Военное обозрение

3 280 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Россиянин
    Поди не поделили чего.😁Украинские подраз...
  • Гарий Щерба
    Ну   ВСЕ , ЛЯГУШАТНИКИ  могут  ЗАБЫТЬ  о Африке от слова -----  СОВСЕМ ....!!!Франция анонсиров...
  • Гарий Щерба
    Ха ха ха ,  МЕЧТАТЕЛИ НАЦИСТСКИЕ ...!!!В партии «Слуга н...

Российские войска уничтожили подкрепление ВСУ, которое перебрасывалось в Марьинку

Российские войска уничтожили подкрепление ВСУ, которое перебрасывалось в Марьинку

Российские войска продолжают шаг за шагом освобождать Марьинку – город в ДНР, в котором противник «окопался» ещё с 2014 года и откуда систематически наносит удары по Донецку и другим городам республики, минувшей осенью вошедшей в состав России.

Вернуться к статье

Картина дня

наверх