Российские войска уничтожили подкрепление ВСУ, которое перебрасывалось в Марьинку

Российские войска продолжают шаг за шагом освобождать Марьинку – город в ДНР, в котором противник «окопался» ещё с 2014 года и откуда систематически наносит удары по Донецку и другим городам республики, минувшей осенью вошедшей в состав России.
Российские войска продолжают шаг за шагом освобождать Марьинку – город в ДНР, в котором противник «окопался» ещё с 2014 года и откуда систематически наносит удары по Донецку и другим городам республики, минувшей осенью вошедшей в состав России.
Свежие комментарии