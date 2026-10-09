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Ветрянка, коклюш, корь становятся болезнями взрослых

Ветрянка, коклюш, корь становятся болезнями взрослых

Врачи отмечают тенденцию «взросления» традиционно детских инфекций – таких как ветряная оспа, коклюш, корь, а также краснуха.

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