Собянин: Число зарядок для электротранспорта в Москве увеличится до 30 тыс.

Мэр Москвы сообщил о проектах развития зарядной инфраструктуры в столице Москва активно развивает инженерно-коммунальную инфраструктуру, акцентируя внимание на создании сети зарядных станций для электромобилей.
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