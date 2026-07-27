Суд взыскал по 100 тысяч рублей с продавцов масок с изображением Джигурды

Никита Джигурда доказал в суде, что его лицо стоит денег. Артист подал иски против предпринимателей, которые без разрешения торговали на маркетплейсе картонными масками и тканевыми балаклавами с его изображением.
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