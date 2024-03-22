https://t.me/russkiy_malchik/1328Теперь у Путина развязаны руки для жестоких действий на Украине, пишут бандеровские пропагандисты.
Кто заказчик теракта — понятно. Как ответит Путин?
Комментарии
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ВК
Вад Кук
Уничтожить тварей
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14 час.
Александр
То есть ликвидировать всех таджиков в России? - это для начала. Но всё кончится привычным соплежуйством.
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13 час.
константин белоногов
порядок надо наводить добра не будет от мигрантов сколько завезли столько и вывезли хватит путину сопли жевать тебя народ нанял работу делать а не х и валять
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10 час.
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