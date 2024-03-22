Наш потерянный мир
ГлавнаяНовые темы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Наш потерянный мир

34 176 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Виктор Луговой
    https://chng.it/vCQT6N5WZ5Суд приговорил «п...
  • ЮРИЙ ЧИБРЯКОВ
    Интересно, почему это они не упоминают курскусМИД Литвы выразил...
  • Олег Самойлов
    Печально... Светлая память безвинно убиенным и проклятья бандитам...Число жертв терак...

Кто заказчик теракта — понятно. Как ответит Путин?

Кто заказчик теракта — понятно. Как ответит Путин?

https://t.me/russkiy_malchik/1328Теперь у Путина развязаны руки для жестоких действий на Украине, пишут бандеровские пропагандисты.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
ВК
Вад Кук
Уничтожить тварей
Ответить
14 час.
Александр
То есть ликвидировать всех таджиков  в России? - это для начала. Но всё кончится привычным соплежуйством.
Ответить
13 час.
константин белоногов
порядок надо наводить добра не будет от мигрантов сколько завезли столько и вывезли хватит путину сопли жевать  тебя народ нанял работу делать а не х    и валять
Ответить
10 час.

Картина дня

наверх