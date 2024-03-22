Кто заказчик теракта — понятно. Как ответит Путин?

То есть ликвидировать всех таджиков в России? - это для начала. Но всё кончится привычным соплежуйством.

константин белоногов

порядок надо наводить добра не будет от мигрантов сколько завезли столько и вывезли хватит путину сопли жевать тебя народ нанял работу делать а не х и валять