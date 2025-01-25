Командир украинских формирований в ходе боестолкновений в многоэтажном здании в Курахово в Донецкой Нардной Республике (ДНР) по ошибке спустился на уже освобождённый российскими военными этаж и оказался в плену.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии