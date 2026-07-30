Как снимали посадку Starship посреди океана: Starlink обеспечил прямую трансляцию с плавучих буев

Во время испытательного полета Starship Flight 13 спутниковая сеть Starlink передавала видео в реальном времени прямо из Индийского океанаВо время испытательного полета Starship Flight 13 компания SpaceX использовала плавучие буи, оснащенные терминалами Starlink, для передачи видео в реальном времени из района приводнения.