iXBT.com
iXBT.comВсе разделы
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

iXBT.com

37 подписчиков

Как снимали посадку Starship посреди океана: Starlink обеспечил прямую трансляцию с плавучих буев

Как снимали посадку Starship посреди океана: Starlink обеспечил прямую трансляцию с плавучих буев

Во время испытательного полета Starship Flight 13 спутниковая сеть Starlink передавала видео в реальном времени прямо из Индийского океанаВо время испытательного полета Starship Flight 13 компания SpaceX использовала плавучие буи, оснащенные терминалами Starlink, для передачи видео в реальном времени из района приводнения.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии