Как снимали посадку Starship посреди океана: Starlink обеспечил прямую трансляцию с плавучих буев

Во время испытательного полета Starship Flight 13 спутниковая сеть Starlink передавала видео в реальном времени прямо из Индийского океанаВо время испытательного полета Starship Flight 13 компания SpaceX использовала плавучие буи, оснащенные терминалами Starlink, для передачи видео в реальном времени из района приводнения.
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